Около форпоста "Гиват а-Баладим" была сожжена машина полиции, задержаны 17 подозреваемых

В ночь на 3 апреля около форпоста "Гиват а-Баладим", недалеко от поселка Кохав а-Шахар (региональный совет Мате-Биньямин), произошли беспорядки, в ходе которых было совершено нападение пограничную полицию.

Пресс-служба полиции сообщает: накануне поступило сообщение о беспорядках во время свадьбы, на место происшествия прибыла машина пограничной полиции, которую забросали камнями, а затем подожгли. Сотрудник полиции произвел несколько выстрелов в воздух и вызвал на место происшествия дополнительные силы полиции. Были задержаны 17 подозреваемых.

К расследованию этого инцидента привлечен ШАБАК.