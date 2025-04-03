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Израиль

Около форпоста "Гиват а-Баладим" была сожжена машина полиции, задержаны 17 подозреваемых

Иудея и Самария
Полиция
время публикации: 03 апреля 2025 г., 08:44 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 08:54
Около форпоста "Гиват а-Баладим" была сожжена машина полиции, задержаны 17 подозреваемых
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на 3 апреля около форпоста "Гиват а-Баладим", недалеко от поселка Кохав а-Шахар (региональный совет Мате-Биньямин), произошли беспорядки, в ходе которых было совершено нападение пограничную полицию.

Пресс-служба полиции сообщает: накануне поступило сообщение о беспорядках во время свадьбы, на место происшествия прибыла машина пограничной полиции, которую забросали камнями, а затем подожгли. Сотрудник полиции произвел несколько выстрелов в воздух и вызвал на место происшествия дополнительные силы полиции. Были задержаны 17 подозреваемых.

К расследованию этого инцидента привлечен ШАБАК.

Израиль
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