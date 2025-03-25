ЦАХАЛ сокращает численность отрядов быстрого реагирования на "линии соединения" с ПА

По информации телеканала "Кан-11", в связи с нехваткой кадров ЦАХАЛ принял решение сократить численность подразделений быстрого реагирования и армейских координаторов по безопасности ("рабшац") на "линии соединения" в Иудее и Самарии.

Корреспондент телеканала Адас Гринберг сообщила, что решение о сокращении сил, относящихся к бригаде "Эфраим", было принято в понедельник, 24 марта. Это решение касается 46 населенных пунктов, в которых до конца месяца будут сокращены 106 членов отрядов быстрого реагирования и координаторов. Больше всего от этого решения пострадают поселки Иммануэль, Ницаней Оз, Шаар Эфраим, где на 45% будет сокращена численность отрядов быстрого реагирования; в Бат-Хефер и Авней-Хефец – на 40%; Карней-Шомрон – на 35%, Ад-Хана – на 34%; Кохав-Яир – на 32%.

Можно более четко выразить взаимосвязь между проблемой и реакцией жителей: "В своем репортаже Адас Гринберг подчеркнула, что главная причина сокращений — недостаток финансирования. Она процитировала одного из жителей приграничных поселков, который выразил возмущение попытками государства и армии экономить на безопасности граждан, утверждая, что Израиль так и не извлек уроков из трагедии 7 октября.