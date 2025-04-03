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Израиль

В Джабалии ликвидирован участник резни 7 октября и еще трое хамасовцев

Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ
ШАБАК
время публикации: 03 апреля 2025 г., 22:00 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 22:03
В Джабалии ликвидирован участник резни 7 октября и еще трое хамасовцев
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили имена боевиков ХАМАСа, ликвидированных днем ранее во время авиаудара по командному комплексу в Джабалии, который служил главным местом встречи боевиков.

Имена боевиков были опубликованы после того, как разведка подтвердила их ликвидацию.

В ходе этой операции был убит Шади Диаб Абд аль-Хамид Фалудж, боевик батальона Восточной Джабалии ХАМАСа, один из участников резни 7 октября.

Также ударом с воздуха ликвидированы:

Мухаммад Шариф – боевик Службы общей безопасности ХАМАСа, один из участников циничной церемонии, устроенной террористами при освобождении из плена военнослужащей Агам Бергер.

Мухаммад Гани Аттия Даур – командир ракетного подразделения ХАМАСа.

Мухаммад Исса Махмуд Аскри – боевик ракетного подразделения Северной бригады ХАМАСа и сотрудник общей службы безопасности ХАМАСа.

"Перед атакой были приняты многочисленные меры для снижения вероятности причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточного оружия, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию", – говорится в заявлении ЦАХАЛа.

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