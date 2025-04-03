Стрельба в Тире: один человек убит и один ранен

В Тире в результате стрельбы пострадали двое мужчин. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что один из мужчин получил смертельное ранение. Позднее из больницы сообщили, что спасти жизнь пациенту не удалось, и врачи констатировали его смерть.

Второй пациент (мужчина примерно 20 лет) получил ранение средней тяжести.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что на месте происшествия находятся следователи и криминалисты, ведется расследование.