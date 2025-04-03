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Израиль

Стрельба в Тире: один человек убит и один ранен

Мада
Полиция
Криминал в арабском секторе
время публикации: 03 апреля 2025 г., 21:38 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 21:38
Стрельба в Тире: один человек убит и один ранен
Пресс-служба МАДА

В Тире в результате стрельбы пострадали двое мужчин. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что один из мужчин получил смертельное ранение. Позднее из больницы сообщили, что спасти жизнь пациенту не удалось, и врачи констатировали его смерть.

Второй пациент (мужчина примерно 20 лет) получил ранение средней тяжести.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что на месте происшествия находятся следователи и криминалисты, ведется расследование.

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