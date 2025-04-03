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Израиль

ЦАХАЛ призвал жителей восточной части города Газа немедленно эвакуироваться

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 03 апреля 2025 г., 11:39 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 11:45
ЦАХАЛ призвал жителей восточной части города Газа немедленно эвакуироваться
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал срочное предупреждение для жителей восточной части города Газы, призвав их эвакуироваться в центры размещения беженцев.

Призыв был обращен к жителям районов Шуджаийя, Ахья аль-Джадида, Туркуман, Нуфуз и Зайтун.

"Армия обороны собирается действовать в ваших районах, чтобы уничтожить террористическую инфраструктуру, – сказано в обращении пресс-службы ЦАХАЛа. – Для вашей безопасности вы должны немедленно покинуть эти районы и переехать в центры беженцев в западной части города Газа".

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