ЦАХАЛ призвал жителей восточной части города Газа немедленно эвакуироваться

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал срочное предупреждение для жителей восточной части города Газы, призвав их эвакуироваться в центры размещения беженцев.

Призыв был обращен к жителям районов Шуджаийя, Ахья аль-Джадида, Туркуман, Нуфуз и Зайтун.

"Армия обороны собирается действовать в ваших районах, чтобы уничтожить террористическую инфраструктуру, – сказано в обращении пресс-службы ЦАХАЛа. – Для вашей безопасности вы должны немедленно покинуть эти районы и переехать в центры беженцев в западной части города Газа".