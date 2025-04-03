Прошла встреча командования CENTCOM и ЦАХАЛа

Командующий Центральным командованием вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Майкл Эрик Курила и начальник генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир провели 2 апреля совместную встречу с высшим командованием Армии обороны Израиля, на которой обсудили оперативные вопросы и региональные стратегии.

"Эта встреча еще больше укрепляет тесные стратегические отношения между Армией обороны Израиля и армией США", – заявляет пресс-служба ЦАХАЛа.

Курила прибыл в Израиль на этой неделе. Цель визита – обмен последней оперативной информацией. Главные темы обсуждения – хуситы и Иран. Согласно прогнозам, если США решат нанести удар по Ирану или усилить атаки на хуситов, то Израилю потребуется к этому подготовиться.

Неделю назад, сообщая о предстоящем визите главы CENTCOM в Израиль, корреспондент корпорации "Кан" Сулейман Масуадэ отмечал, что Пентагон наращивает свои силы на Ближнем Востоке, перебросив за последние сутки на военную базу Диего-Гарсия в Индийском океане, находящуюся рядом с Йеменом и Ираном, стратегические бомбардировщики В-52 и бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit, способные нести противобункерные бомбы и ядерное оружие.