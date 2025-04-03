ЦАХАЛ нанес удар по штабу ХАМАСа в Газе

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают об ударе по штабу террористической организации ХАМАС в районе города Газа, где находились "ключевые террористы".

В сообщении сказано, что данный штаб "использовался террористами для планирования и осуществления террористических актов против граждан Государства Израиль и сил ЦАХАЛа".

"Перед атакой были приняты многочисленные меры для снижения вероятности причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточного оружия, заблаговременное оповещение, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию", – говорится в заявлении ЦАХАЛа.

В последние сутки ЦАХАЛ активизировал действия на всей территории сектора Газы. Удары наносятся по целям в Рафиахе, Хан-Юнисе, Аль-Бурейдже, Аль-Магази, Нусейрате, в городе Газа и севернее.

Утром 3 апреля глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал срочное предупреждение для жителей восточной части города Газы, призвав их эвакуироваться в центры размещения беженцев. Призыв был обращен к жителям районов Шуджаийя, Ахья аль-Джадида, Туркуман, Нуфуз и Зайтун. "Армия обороны собирается действовать в ваших районах, чтобы уничтожить террористическую инфраструктуру, – сказано в обращении пресс-службы ЦАХАЛа. – Для вашей безопасности вы должны немедленно покинуть эти районы и переехать в центры беженцев в западной части города Газа".

В ночь на 18 марта 2025 года, после двухмесячного перерыва, ЦАХАЛ возобновил активные боевые действия в Газе (операция "Сила и меч"). 19-20 марта возобновилась наземная операция ЦАХАЛа в Газе.