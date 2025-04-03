Подано обвинение против 12-летнего учащегося иешивы, проехавшего на угнанном автомобиле 150 км

В мировой суд в Иерусалиме по делам несовершеннолетних подано обвинительное заключение против 12-летнего мальчика, жителя Иерусалима, который, находясь в Мигдаль а-Эмеке, угнал автомобиль и приехал на нем в Иерусалим.

Инцидент произошел 20 марта. Как сообщалось ранее, полицейские, получившие сигнал об угоне, блокировали проезд автомобилю на улице Бецалель. Но юный угонщик прорвался через временный блокпост, повредив один из полицейских автомобилей. Сотрудники полиции были вынуждены открыть огонь по колесам, однако угонщик продолжил движение. В итоге машина врезалась в ограждение на улице Усышкин. Подросток попытался сбежать, но был задержан после погони.

Судя по тексту обвинения, 12-летний учащийся иешивы в Мигдаль а-Эмеке угнал машину, стоявшую около синагоги рядом с учебным заведением, которое он посещал. Ключи от машины он взял в синагоге. По пути угонщик пытался воспользоваться кредитной картой, найденной в автомобиле, для заправки (в таких ситуациях необходимо вводить номер удостоверения личности обладателя кредитной карты). По пути в Иерусалим он превышал допустимую скорость, обгонял другие транспортные средства, подвергал опасности жизни участников дорожного движения и управлял автомобилем без водительских прав, отмечается в обвинительном заключении. Кроме того, он выезжал на встречную полосу, подрезал другие транспортные средства и скрылся от полицейских, которые пытались его остановить, при этом он вновь выехал на встречную полосу и вскоре врезался в металлический столб. Затем угонщик вышел из машины и побежал, перепрыгнул через близлежащий забор, проник в дом. Хозяйка дома спросила его, что он делает в ее квартире. Подросток признался, что снаружи за ним гонится полиция. В итоге он покинул чужой дом и сдался полицейским.

Прокуратура попросила судом о продлении несовершеннолетнему меры пресечения, включая домашний арест.