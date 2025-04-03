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Израиль

ЦАХАЛ разрешил гражданские экскурсии на территорию Сирии

Сирия
Голаны
время публикации: 03 апреля 2025 г., 12:16 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 12:16
ЦАХАЛ разрешил гражданские экскурсии на территорию Сирии
Photo by Ayal Margolin/Flash90

Учебно-краеведческий центр "Мидрешет а-Голан" объявил о получении от ЦАХАЛа разрешения на проведение гражданских экскурсий на территории Сирии.

Экскурсии в долину ручья Руккад, притока Ярмука, служащего восточной границей Голанских высот, будут проводиться дважды в день в будние дни праздника Песах.

В частности, в районе слияния Руккада и Ярмука в 636 году состоялась Битва при Ярмуке между византийской армией и войсками Праведного халифата.

Напомним, что сегодня пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о начале расследования по поводу визита главы ешивы "Атерет-Йерушалаим" раввина Шломо Авинера и его помощника на территорию Сирии без официального разрешения. Согласно заявлению пресс-службы армии, их въезд был одобрен военными, но без согласования с компетентными органами, поэтому обстоятельства этого инцидента проверяются.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 03 апреля 2025

ЦАХАЛ расследует визит раввина Шломо Авинера в Сирию