ЦАХАЛ разрешил гражданские экскурсии на территорию Сирии

Учебно-краеведческий центр "Мидрешет а-Голан" объявил о получении от ЦАХАЛа разрешения на проведение гражданских экскурсий на территории Сирии.

Экскурсии в долину ручья Руккад, притока Ярмука, служащего восточной границей Голанских высот, будут проводиться дважды в день в будние дни праздника Песах.

В частности, в районе слияния Руккада и Ярмука в 636 году состоялась Битва при Ярмуке между византийской армией и войсками Праведного халифата.

Напомним, что сегодня пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о начале расследования по поводу визита главы ешивы "Атерет-Йерушалаим" раввина Шломо Авинера и его помощника на территорию Сирии без официального разрешения. Согласно заявлению пресс-службы армии, их въезд был одобрен военными, но без согласования с компетентными органами, поэтому обстоятельства этого инцидента проверяются.