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Израиль

Подано обвинение по делу о "букете с гранатой" в Тель-Авиве

Полиция
Расследование
Прокуратура
Тель-Авив
время публикации: 03 апреля 2025 г., 14:47 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 14:58
Подано обвинение по делу о "букете с гранатой" в Тель-Авиве
Пресс-служба полиции Израиля

Прокуратура подала в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против 37-летнего Яакова Лави из Рамле, пославшего жительнице города букетов цветов с гранатой внутри.

Судя по публикуемым данным, "букет с гранатой" был отправлен матери члена преступной организации. В записке, вложенной в букет, было сказано: "Передай сыну, чтобы он быстро вышел на связь!!! Это последнее предупреждение".

В обвинительном заключении сказано, что вечером 13 февраля, накануне Дня всех влюбленных, Лави подъехал на автомобиле с поддельными номерными знаками к дому этой женщины, его сообщник в мотоциклетном шлеме заявил охраннику на входе, что он должен передать букет, оставил его у двери и быстро вернулся к машине. Женщина открыла дверь, а затем, обнаружив гранату и письмо, вызвала полицию.

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