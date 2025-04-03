Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 3 апреля, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно. Без осадков.

В Иерусалиме – 12-21 градусов, в Тель-Авиве – 16-22, в Хайфе – 16-20, в Эйлате – 18-31, в Беэр-Шеве – 13-26, в Мицпе-Рамоне – 14-25, на побережье Мертвого моря – 19-28, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-23, в Ариэле – 12-22, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-24, на Голанских высотах – 12-23.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 90-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В пятницу-субботу температура немного понизится. В воскресенье ожидается резкое повышение температуры.