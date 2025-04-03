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Израиль

Нетаниягу вылетел в Венгрию, это первый его визит в Европу после ордера МУС на его арест

Биньямин Нетаниягу
МУС
время публикации: 03 апреля 2025 г., 00:15 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 00:22
Нетаниягу вылетел в Венгрию, это первый его визит в Европу после ордера МУС на его арест
Olivier Fitoussi/Flash90

Вечером 2 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вылетел в Будапешт. В этой поездке его сопровождает супруга, Сара Нетаниягу.

Сайт "Mаарив" отмечает, что перед вылетом в аэропорту имени Бен-Гуриона чету Нетаниягу ждали журналисты, надеясь поговорить с ним и задать вопросы, но премьер-министр издалека помахал им рукой и поднялся в самолет.

Визит в Венгрию станет первой европейской поездкой Нетаниягу после того, как Международный уголовный суд выпустил ордер на его арест. В Будапешт он отправился по личному приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который одним из первых мировых лидеров заявил, что не намерен выполнять решение МУС, и пообещал, что Нетаниягу сможет посетить его страну в любое время, не опасаясь ареста.

Согласно графику визита, премьер-министр проведет в Венгрии три дня и вернется в Израиль в воскресенье, 6 апреля, при условии, что ситуация в стране не потребует его досрочного возвращения.

По информации "Mаарива", в столице Венгрии премьер-министр и сопровождающие его лица остановятся в отеле Four Seasons. На время пребывания в гостинице израильской делегации цены на самые дешевые номера превысили 7 тысяч шекелей за ночь, за номера повышенной комфортности – до 60 тысяч шекелей.

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