Внимание, розыск: пропал 53-летний Алексей Матвиенко из Тель-Авива

Полиция Израиля просит помощи в розыске 53-летнего Алексея Матвиенко, жителя Тель-Авива. В последний раз его видели 30 марта в районе Тель а-Шомера. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: карие глаза. Нет информации об Описания одежды нет.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.