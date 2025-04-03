Внимание, розыск: пропал 53-летний Алексей Матвиенко из Тель-Авива
время публикации: 03 апреля 2025 г., 20:33 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 20:33
Полиция Израиля просит помощи в розыске 53-летнего Алексея Матвиенко, жителя Тель-Авива. В последний раз его видели 30 марта в районе Тель а-Шомера. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: карие глаза. Нет информации об Описания одежды нет.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.