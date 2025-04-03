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Израиль

Внимание, розыск: пропал 53-летний Алексей Матвиенко из Тель-Авива

Розыск
время публикации: 03 апреля 2025 г., 20:33 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 20:33
Внимание, розыск: пропал 53-летний Алексей Матвиенко из Тель-Авива
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи в розыске 53-летнего Алексея Матвиенко, жителя Тель-Авива. В последний раз его видели 30 марта в районе Тель а-Шомера. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: карие глаза. Нет информации об Описания одежды нет.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.

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