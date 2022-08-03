Сохраняется напряженность на границе сектора Газы: перекрыты дороги, проведена ограниченная мобилизация

Командование Армии обороны Израиля сообщает о продлении особых мер безопасности в связи с высокой вероятностью попыток ракетных обстрелов из сектора Газы.

По-прежнему приостановлено движение поездов к югу от Ашкелона (не ходят поезда на участке Ашкелон-Нетивот и в Сдерот, железнодорожные станции в Сдероте и Нетивоте закрыты), перекрыты автомобильные трассы в непосредственной близости от границы сектора Газы, закрыт для посетителей пляж Зиким. Отменены фронтальные занятия к колледже "Сапир" (занятия до конца недели будут проводиться в онлайн-режиме).

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По данным полиции, перекрыты: трасса 4 на участке от перекрестка Зиким до перекрестка Яд Мордехай, дорога 34 – от перекрестка Яд Мордехай до перекрестка Нир Ам, дорога 232 – от перекрестка Нир до перекрестка Саад.

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По распоряжению израильских властей, приостановлена работа грузового пограничного перехода "Керем Шалом" и пограничного перехода "Эрез".

Представители Египта со вчерашнего дня пытаются вести в Газе переговоры с руководством ХАМАСа и "Исламского джихада" об урегулировании ситуации. Открытие КПП зависит от результатов этих переговоров.

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В связи с напряженностью на границе с сектором Газы 2 августа ЦАХАЛ провел ограниченную мобилизацию резервистов в рамках так называемого "приказа номер 9" ("цав 9"). Сайт "Мако" писал, что армия вызвала резервистов роты, отвечающей за безопасность в приграничном районе. В общей сложности, привлечены около 100 резервистов.

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Вечером 1 августа в Дженине был задержан один из лидеров "Исламского джихада" в Иудее и Самарии 62-летний Басам ас-Саади. Пресс-службы Армии и МАГАВ передали, что в операции, проводившейся в Дженине, участвовали "псевдоарабы" пограничной полиции, бойцы подразделения специального назначения бригады "Нахаль", а также Общая службы безопасности (ШАБАК), предоставившая информацию о разыскиваемых террористах. В сообщении пресс-служб говорится, что операция сопровождалась перестрелкой с боевиками. "Израильские военнослужащие были обстреляны боевиками после входа в Дженин. Военнослужащие ответили огнем в сторону вооруженных террористов, зафиксировав несколько попаданий в цель", – говорится в сообщении пресс-служб. ЦАХАЛ и МАГАВ сообщают о задержании двоих подозреваемых в террористической деятельности, которые переданы для дальнейшего расследования службам безопасности. В ходе операции были также изъяты несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасы к ним. Среди израильтян пострадавших нет.

В палестинских СМИ, связанных с "Исламским джихадом", ранее появились сообщения, что боевики этой организации вступили в перестрелку с израильскими военнослужащими в Дженине. В ходе столкновений был тяжело ранен один из боевиков. Он был доставлен в больницу, где была констатирована его смерть. Смерть жителя ПА от огнестрельного ранения подтверждена министерством здравоохранения автономии. Названо имя убитого: 17-летний Дирар аль-Кафрини.

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Басам ас-Саади в прошлом несколько раз задерживался силами безопасности Израиля. В общей сложности он провел в израильских тюрьмах около 15 лет.