БАГАЦ рассматривает "хок нивцарут"

В четверг, 3 августа, в 10:00, Высший суд справедливости (БАГАЦ) начал рассмотрение апелляций против закона о невозможности исполнения обязанностей главой правительства ("хок нивцарут").

Заседание транслируется в прямом эфире на сайте Верховного суда.

Несмотря на то, что речь идет о поправке к Основному закону, иск рассматривается узким составом из трех судей (председатель Верховного суда Эстер Хайют, заместитель председателя Узи Фогельман и судья Ицхак Амит). По мнению юридических комментаторов, это означает, что сегодня вряд ли будет принято решение по иску против "хок нивцарут", и если судьи действительно придут к выводу, что необходимо рассматривать иск более подробно, то уже следующие слушания пройдут в расширенном составе.

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Отметим, что впервые юридический советник правительства предоставила БАГАЦу заключение, в котором утверждает, что поправка к Основному закону должна быть отменена. Еще один связанный с этим рассмотрением прецедент – выступление юридического советника Кнессета Сагит Афик, в котором говорится, что никогда раньше юридический советник правительства не пытался отменить Основной закон, и поэтому Кнессету необходимо время для того, чтобы отреагировать на происходящее.

Напомним, речь идет о законе, утвержденном в марте этого года. Согласно закону, объявить о неспособности премьер-министра исполнять обязанности смогут лишь сам премьер-министр или правительство при условии, что за это предложение проголосовали 75% министров. Кнессет может объявить премьер-министра неспособным исполнять обязанности большинством в 90 из 120 голосов. Законопроект продвигался коалицией несмотря на то, что юридический советник правительства Гали Баарав-Миара категорически высказывалась против него.

По словам юридического советника правительства, этот закон оставляет много прорех, которые могут привести к абсурдным ситуациям, когда премьер-министр по физическим или ментальным причинам не может исполнять свои обязанности, но его не отправляют в отставку по политическим причинам, а юридическая система этого права лишена.

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