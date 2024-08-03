ХАМАС: возле Туль-Карема убит один из лидеров "Бригад Изаддина аль-Касама" в этом районе

Радио ХАМАСа сообщило, что возле Туль-Карема убит Хайтам Балиди, один из лидеров "Бригад Изаддина аль-Касама" в этом районе.

Согласно сообщению ЦАХАЛа, утром в субботу, 3 августа, был нанесен авиаудар по автомобилю с террористами в районе Туль-Карема.

Палестинские источники заявили, что убиты пятеро.

Судя по имеющимся данным, удар был нанесен по машине, которая ехала по дороге между деревнями Атиль и Зайта, к северу от Туль-Карема.