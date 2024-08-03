ЦАХАЛ: нанесен авиаудар по автомобилю с террористами в районе Туль-Карема

Утром в субботу, 3 августа, был нанесен авиаудар по автомобилю с террористами в районе Туль-Карема, сообщает ЦАХАЛ.

Палестинские источники сообщают, что убиты четверо.

Судя по имеющимся данным, удар был нанесен по машине, которая ехала по дороге между деревнями Атиль и Зайта, к северу от Туль-Карема.

Источники в ПА заявляют, что израильский спецназ прибыл к месту, где был атакован автомобиль.

Информация уточняется.