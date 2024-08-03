Найден документ, подтверждающий, что корреспондент "Аль-Джазиры" Исмаил Гул был боевиком "Нухбы"

ЦАХАЛ обнародовал документ, обнаруженный в Газе и представляющий собой список боевиков ХАМАСа от 2021 года, в котором фигурирует корреспондент "Аль-Джазиры" Исмаил Гул.

Согласно этому документу, Гул был боевиком "Нухбы". Известно также, что он принимал участие в террористическом нападении на Израиль 7 октября.

Исмаил Гул был уничтожен ударом с воздуха 31 июля в ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа.

По данным израильских спецслужб, ликвидированный боевик был специалистом по ведению пропагандистской работы в интернете и социальных сетях. Он снимал и распространял видео терактов против военнослужащих ЦАХАЛа. Он также обучал других тому, как документировать боевые действия для дальнейшей публикации в интернете.

"Аль-Джазира" обвинила Израиль в "хладнокровном убийстве" в рамках "хладнокровной кампании против журналистов телеканала и членов их семей с октября 2023 года". По данным телеканала, Гул вместе с оператором возвращался от дома Исмаила Ханийи, когда по их автомобилю был нанесен удар. Вместе с корреспондентом погиб оператор.