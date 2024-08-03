ВВС ЦАХАЛа атаковали оперативный комплекс ХАМАСа, располагавшийся в бывшем здании школы

Некоторое время назад истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали террористов, находившихся на территории одного из оперативных комплексов ХАМАСа в городе Газа.

Ранее в этом здании и на прилегающей к нему территория находилась школа "Хамама". Комплекс использовался как укрытие для террористов ХАМАСа, там планировались различные теракты, направленные против сил ЦАХАЛа и граждан Израиля.

Кроме того, на территории бывшей школы производилось и хранилось оружие, и проходили тренировку террористы.

Перед атакой на комплекс ЦАХАЛ принял меры, направленные на то, чтобы минисмизировать ущерб, причиняемый мирному населению.