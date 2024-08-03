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Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали оперативный комплекс ХАМАСа, располагавшийся в бывшем здании школы

время публикации: 03 августа 2024 г., 17:32 | последнее обновление: 03 августа 2024 г., 18:13
ВВС ЦАХАЛа атаковали оперативный комплекс ХАМАСа, располагавшийся в бывшем здании школы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Некоторое время назад истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали террористов, находившихся на территории одного из оперативных комплексов ХАМАСа в городе Газа.

Ранее в этом здании и на прилегающей к нему территория находилась школа "Хамама". Комплекс использовался как укрытие для террористов ХАМАСа, там планировались различные теракты, направленные против сил ЦАХАЛа и граждан Израиля.

Кроме того, на территории бывшей школы производилось и хранилось оружие, и проходили тренировку террористы.

Перед атакой на комплекс ЦАХАЛ принял меры, направленные на то, чтобы минисмизировать ущерб, причиняемый мирному населению.

Израиль
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