Семья Эйтана Леви, убитого в Беэри, опубликовала видео надругательства над его телом в Газе

Семья Эйтана Леви, 7 октября убитого террористами в Беэри, опубликовала видео, на котором толпа в Газе глумится над его телом.

По словам близких, они нашли это видео в сети 3 ноября. Увидев кадры, на которых террористы везут в открытом багажнике тело мужчины, а затем избивают его на площади возле мечети, родные Эйтана опознали его и поняли, что с ним произошло. В декабре представители ЦАХАЛа подтвердили, что погибший на этом видео – Эйтан Леви.

Его семья говорит, что решила поделиться видео для того, чтобы напомнить о заложниках, до сих пор остающихся в секторе Газы.

"Уже 43 недели мы живем в неописуемых страданиях. Пришло время вернуть всех домой", – говорится в сообщении семьи Эйтана Леви.