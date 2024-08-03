Семья Эйтана Леви, убитого в Беэри, опубликовала видео надругательства над его телом в Газе
время публикации: 03 августа 2024 г., 10:24 | последнее обновление: 03 августа 2024 г., 10:53
Семья Эйтана Леви, 7 октября убитого террористами в Беэри, опубликовала видео, на котором толпа в Газе глумится над его телом.
По словам близких, они нашли это видео в сети 3 ноября. Увидев кадры, на которых террористы везут в открытом багажнике тело мужчины, а затем избивают его на площади возле мечети, родные Эйтана опознали его и поняли, что с ним произошло. В декабре представители ЦАХАЛа подтвердили, что погибший на этом видео – Эйтан Леви.
Его семья говорит, что решила поделиться видео для того, чтобы напомнить о заложниках, до сих пор остающихся в секторе Газы.
"Уже 43 недели мы живем в неописуемых страданиях. Пришло время вернуть всех домой", – говорится в сообщении семьи Эйтана Леви.
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