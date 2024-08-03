Силы ЦАХАЛа продолжают действовать в секторе Газы

Бойцы бригад "Нахаль" и "Гивати" под командованием 162-й дивизии продолжают вести бои в районе Рафиаха, в том числе в районе Таль ас-Султан. В течение минувшего дня бойцы, при взаимодействии с ВВС, атаковали и ликвидировали несколько групп террористов, которые действовали в этом районе.

В частности, в ходе одной из операций бойцы "Нахаль" выявили несколько террористов, выходящих из туннеля, расположенного под одним из зданий в районе Таль ас-Султан. Вскоре беспилотник ВВС ЦАХАЛа атаковал это здание и туннель.

Истребитель ВВС под руководством 215-й бригады уничтожил военное здание в районе Рафаха, из которого террористы обстреляли израильских военнослужащих противотанковыми ракетами (жертв не было).

Бойцы бригад "Иерусалим" и "Харель" под командованием 252-й дивизии продолжают вести бой в центре сектора Газы.

В результате авиаударов ВВС за последний день был уничтожены склад оружия и несколько военных зданий ХАМАСа.

В течение последнего дня ВВС ЦАХАЛа атаковали множество террористических объектов и террористов по всему сектору Газы.