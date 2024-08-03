Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 3 августа: операции в Шхеме, Туль-Кареме, Калькилии

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 3 августа действовали в Шхеме и около Шхема (в Бурке), около Дженина (в Дир Абу Дайфе), в Туль-Кареме, в Калькилии, в Джалазуне (к северу от Рамаллы), в Даэйшэ (на окраине Бейт-Лехема).

Происходили столкновения. Сообщалось о раненом с палестинской стороны.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 3 августа.

Пограничная полиция действовала в Исауийе, на севере Иерусалима, поступали сообщения о ранении четырех местных жителей. Пограничная полиция и военные действовали в районе больницы "Аль-Макасид" в Ат-Туре, на окраине Иерусалима.