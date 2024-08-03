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Израиль

Израильские переговорщики отправятся в Каир в субботу или воскресенье

время публикации: 03 августа 2024 г., 08:51 | последнее обновление: 03 августа 2024 г., 09:02
Израильские переговорщики отправятся в Каир в субботу или воскресенье
Avshalom Sassoni/Flash90

По сообщениям из канцелярии премьер-министра, израильская группа, ведущая переговоры по сделке с ХАМАСом, отправится в Каир в субботу, 3 августа, вечером или в воскресенье утром.

СМИ пишут о серьезных разногласиях между переговорной группой и главой правительства Биньямином Нетаниягу. Ранее сообщалось, что премьер-министр требует в качестве одного из условий не отводить ЦАХАЛ от "филадельфийского коридора". Этого условия не было в изначальном израильском предложении.

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