Израильские переговорщики отправятся в Каир в субботу или воскресенье

По сообщениям из канцелярии премьер-министра, израильская группа, ведущая переговоры по сделке с ХАМАСом, отправится в Каир в субботу, 3 августа, вечером или в воскресенье утром.

СМИ пишут о серьезных разногласиях между переговорной группой и главой правительства Биньямином Нетаниягу. Ранее сообщалось, что премьер-министр требует в качестве одного из условий не отводить ЦАХАЛ от "филадельфийского коридора". Этого условия не было в изначальном израильском предложении.