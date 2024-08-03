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Израиль

ЦАХАЛ атаковал вооруженных террористов во время операции в Туль-Кареме

время публикации: 03 августа 2024 г., 13:30 | последнее обновление: 03 августа 2024 г., 13:44
ЦАХАЛ атаковал вооруженных террористов во время операции в Туль-Кареме
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что силы ВВС атаковали вооруженных террористов во время операции в Туль-Кареме, в ходе перестрелки с израильскими военнослужащими.

Информация дополняется.

Ранее Армия обороны Израиля и общая служба безопасности (ШАБАК) опубликовали совместное сообщение, в котором подтвердили, что утром в субботу, 3 августа, в районе Туль-Карема, около деревни Кафин, ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по машине с пятью террористами в ней.

Боевики, направлявшиеся к месту запланированного теракта, были уничтожены.

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