ЦАХАЛ атаковал вооруженных террористов во время операции в Туль-Кареме

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что силы ВВС атаковали вооруженных террористов во время операции в Туль-Кареме, в ходе перестрелки с израильскими военнослужащими.

Информация дополняется.

Ранее Армия обороны Израиля и общая служба безопасности (ШАБАК) опубликовали совместное сообщение, в котором подтвердили, что утром в субботу, 3 августа, в районе Туль-Карема, около деревни Кафин, ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по машине с пятью террористами в ней.

Боевики, направлявшиеся к месту запланированного теракта, были уничтожены.