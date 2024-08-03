ЦАХАЛ подтвердил, что около Туль-Карема был нанесен удар по машине с террористами
время публикации: 03 августа 2024 г., 12:27 | последнее обновление: 03 августа 2024 г., 12:42
Армия обороны Израиля и общая служба безопасности (ШАБАК) опубликовали совместное сообщение, в котором подтвердили, что утром в субботу, 3 августа, в районе Туль-Карема, около деревни Кафин, ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по машине с пятью террористами в ней.
Боевики, направлявшиеся к месту запланированного теракта, были уничтожены.
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