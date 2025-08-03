Насилие в арабском секторе: в деревне Абу-Снан убит молодой мужчина
время публикации: 03 августа 2025 г., 23:14 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 23:24
19-летний мужчина застрелен в деревне Абу-Снан на севере страны. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.
По сообщению полиции, медики были вызваны на место происшествия для помощи молодому человеку с огнестрельными ранениями. Они обнаружили пострадавшего в критическом состоянии, и вскоре были вынуждены констатировать его смерть.
Полиция получила сообщение об инциденте от медиков. Предположительно, речь идет о криминальном инциденте.