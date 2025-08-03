Насилие в арабском секторе: в деревне Абу-Снан убит молодой мужчина

19-летний мужчина застрелен в деревне Абу-Снан на севере страны. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.

По сообщению полиции, медики были вызваны на место происшествия для помощи молодому человеку с огнестрельными ранениями. Они обнаружили пострадавшего в критическом состоянии, и вскоре были вынуждены констатировать его смерть.

Полиция получила сообщение об инциденте от медиков. Предположительно, речь идет о криминальном инциденте.