Тревога в поселении Эфрат: возможно проникновение террористов

Тревога, сигнализирующая о возможном проникновении террористов, прозвучала в поселении Эфрат в Иудее. Жителям поселения было разослано сообщение с рекомендацией оставаться в своих домах до последующего оповещения.

На место происшествия прибыли крупные силы армии и полиции. По предварительной информации, речь идет об угонщике, который прорвался через ворота поселения Эфрат. Службы безопасности подчеркивают, что пока угроза не исключена, жители поселения должны следовать указаниям.