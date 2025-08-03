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Израиль

Тревога в поселении Эфрат: возможно проникновение террористов

Иудея и Самария
время публикации: 03 августа 2025 г., 21:58 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 22:10
Тревога в поселении Эфрат: возможно проникновение террористов
Wisam Hashlamoun/Flash90

Тревога, сигнализирующая о возможном проникновении террористов, прозвучала в поселении Эфрат в Иудее. Жителям поселения было разослано сообщение с рекомендацией оставаться в своих домах до последующего оповещения.

На место происшествия прибыли крупные силы армии и полиции. По предварительной информации, речь идет об угонщике, который прорвался через ворота поселения Эфрат. Службы безопасности подчеркивают, что пока угроза не исключена, жители поселения должны следовать указаниям.

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