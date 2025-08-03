Тревога в поселении Эфрат: возможно проникновение террористов
время публикации: 03 августа 2025 г., 21:58 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 22:10
Тревога, сигнализирующая о возможном проникновении террористов, прозвучала в поселении Эфрат в Иудее. Жителям поселения было разослано сообщение с рекомендацией оставаться в своих домах до последующего оповещения.
На место происшествия прибыли крупные силы армии и полиции. По предварительной информации, речь идет об угонщике, который прорвался через ворота поселения Эфрат. Службы безопасности подчеркивают, что пока угроза не исключена, жители поселения должны следовать указаниям.