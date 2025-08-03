Нетаниягу: "ХАМАС не хочет сделки, он хочет сломить нас чудовищными видео"

Глава правительства Биньями Нетаниягу, комментируя опубликованные ХАМАСом и "Исламским джихадом" видео с изображением измученных заложников Рома Браславского и Эвьятара Давида в туннелях сектора Газы, заявил, что это попытка террористов сломать израильское общество.

"Дорогие израильтяне, – заявил Нетаниягу в своем видеообращении. – Я потрясен так же, как и вы. Я видел чудовищные видео наших дорогих мальчиков, Рома и Эвьятара. Я позвонил их семьям, обнял их от своего имени, от имени своей жены, от имени всех вас. Когда ты видишь их, как они истощены в этом подземелье. А у монстров из ХАМАСа, которые окружают их – толстые мускулистые руки, у них есть любая еда, которую они только захотят. Они морят голодом наших мальчиков, как нацисты морили голодом евреев".

"И когда я вижу это, я прекрасно понимаю, чего добивается ХАМАС. Он не хочет сделки. Он хочет сломить нас, – продолжил Нетаниягу. – Сломить при помощи этих видеокошмаров, при помощи своей чудовищной лживой пропаганды, которую он тиражирует по всему миру. Но мы не сломаемся. Я преисполнен решимостью освободить наших похищенных сыновей, уничтожить ХАМАС и гарантировать, чтобы Газа больше не представляла угрозы для Государства Израиль".

Штаб семей похищенных опубликовал свою реакцию на заявление главы правительства: "Нетаниягу готовит план величайшего обмана, эти слова об освобождении заложников в ходе военного решения – это обман общественности, который мы слышим снова и снова. Вот уже 22 месяца израильское общество кормят иллюзиями, что военное давление и интенсивные боевые действия вернут заложников. Еще до того, как подписан черновик всеобъемлющего соглашения, нам уже говорят, что для соглашения нет возможностей. Необходимо сказать правду: расширение боевых действий подвергает опасности жизни заложников, которые уже сейчас находятся в смертельной опасности. Мы видели ужасающие изображения заложников в туннелях, они не переживут еще долгие дни этого ада. Расширение боевых действий – это гарантия провала, в нем нет ни победы, ни возрождения. Мы уничтожили всех лидеров ХАМАСа, победили в Ливане и в Иране, нет победы больше этой. Есть лишь один путь к победе – возвращение 50 заложников домой и окончание войны".