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Израиль

В Бейт-Джале арестован участник группового изнасилования туристки из Польши, скрывавшийся 5 лет

Полиция
Сексуальное насилие
время публикации: 03 августа 2025 г., 10:31 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 10:35
В Бейт-Джале арестован участник группового изнасилования туристки из Польши, скрывавшийся 5 лет
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция объявила об аресте в Бейт-Джале (к югу от Иерусалима) еще одного подозреваемого в причастности к групповому изнасилованию туристки из Польши в 2020 году.

Судя по сообщению полиции, подозреваемого, мужчину примерно 30 лет, давно разыскивали. Он скрывался. Однако его удалось выследить и задержать.

Пять лет назад в районе деревни Бейт-Джала дорогу машине, в которой находились туристка из Польши и ее бойфренд, преградили двое 17-летних подростков и двое молодых мужчин. Преступники связали бойфренда женщины, заставив его наблюдать за тем, как трое из них насилуют его подругу. Происходящее они снимали на видео. Трое участников этого преступления были арестованы и осуждены – они получили от шести до 14 лет тюрьмы. Однако четвертому насильнику удалось скрываться около пяти лет.

Отметим, что несовершеннолетние участники группового изнасилования были задержаны палестинской полицией вскоре после случившегося, но по прошествии шести месяцев, проведенных под стражей, они были освобождены. Затем их задержали израильские военные и сотрудники полиции Израиля.

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