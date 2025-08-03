90-я трасса около Мертвого моря частично открыта, ремонтные работы продолжаются

Утром 3 августа полиция уведомила, что 90-я трасса частично открыта (одна полоса) для движения транспорта от Мицпе-Шалем до Эйн-Геди (центральная часть трассы вдоль побережья Мертвого моря).

Ранее сообщалось о закрытии этого участка 90-й трассы из-за образовавшегося на дороге провала, который был обнаружен накануне.

Ремонтные работы продолжаются.

Ожидается, что обе полосы будут открыты вечером 3 августа.