90-я трасса около Мертвого моря частично открыта, ремонтные работы продолжаются
время публикации: 03 августа 2025 г., 09:41 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 09:44
Утром 3 августа полиция уведомила, что 90-я трасса частично открыта (одна полоса) для движения транспорта от Мицпе-Шалем до Эйн-Геди (центральная часть трассы вдоль побережья Мертвого моря).
Ранее сообщалось о закрытии этого участка 90-й трассы из-за образовавшегося на дороге провала, который был обнаружен накануне.
Ремонтные работы продолжаются.
Ожидается, что обе полосы будут открыты вечером 3 августа.