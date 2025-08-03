x
03 августа 2025
|
последняя новость: 09:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 августа 2025
|
03 августа 2025
|
последняя новость: 09:41
03 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

90-я трасса около Мертвого моря частично открыта, ремонтные работы продолжаются

Полиция
Мертвое море
время публикации: 03 августа 2025 г., 09:41 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 09:44
90-я трасса около Мертвого моря частично открыта, ремонтные работы продолжаются
Пресс-служба полиции Израиля

Утром 3 августа полиция уведомила, что 90-я трасса частично открыта (одна полоса) для движения транспорта от Мицпе-Шалем до Эйн-Геди (центральная часть трассы вдоль побережья Мертвого моря).

Ранее сообщалось о закрытии этого участка 90-й трассы из-за образовавшегося на дороге провала, который был обнаружен накануне.

Ремонтные работы продолжаются.

Ожидается, что обе полосы будут открыты вечером 3 августа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 августа 2025

90-я трасса около Мертвого моря закрыта в связи с ремонтными работами