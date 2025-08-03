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Израиль

Тревога около границы Газы. ЦАХАЛ: перехвачен БПЛА, прилетевший из Йемена

Газа
Цева адом
Йемен
время публикации: 03 августа 2025 г., 16:33 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 16:44
Тревога около границы Газы
Ayal Margolin/Flash90

В 16:33 3 августа около границы Газы, в Бней Нецарим, сработала тревога "Цева адом". Предварительно сообщалось о "нарушении воздушного пространства", затем – о возможном ракетном обстреле.

В 16:38 был дан отбой тревоги.

Бней Нецарим находится примерно в 7-8 км к югу от границы Газы.

В 16:42 ЦАХАЛ заявил, что в указанном районе был перехвачен БПЛА, прилетевший из Йемена.

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