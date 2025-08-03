Тревога около границы Газы. ЦАХАЛ: перехвачен БПЛА, прилетевший из Йемена
время публикации: 03 августа 2025 г., 16:33 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 16:44
В 16:33 3 августа около границы Газы, в Бней Нецарим, сработала тревога "Цева адом". Предварительно сообщалось о "нарушении воздушного пространства", затем – о возможном ракетном обстреле.
В 16:38 был дан отбой тревоги.
Бней Нецарим находится примерно в 7-8 км к югу от границы Газы.
В 16:42 ЦАХАЛ заявил, что в указанном районе был перехвачен БПЛА, прилетевший из Йемена.