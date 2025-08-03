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Израиль

Обстрел автомобиля в Негеве: среди четырех пострадавших трое несовершеннолетних

Криминал в арабском секторе
Негев
время публикации: 03 августа 2025 г., 15:19 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 15:33
Обстрел автомобиля в Негеве: среди четырех пострадавших трое несовершеннолетних
Пресс-служба МАДА

Днем 3 августа в результате вооруженного нападения на 60-й трассе между развязками Шокет и Омер (северо-восточней Беэр-Шевы) были ранены четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что мужчина около 40 лет и 16-летний юноша получили тяжелые ранения, также были легко травмированы двое детей – 14 и 9 лет.

Судя по всему, был обстрелян автомобиль. Раненый водитель не справился с управлением, и машина врезалась в ограждение. Сидевшие спереди мужчина и юноша были тяжело ранены, сидевшие сзади двое детей получили легкие травмы.

Пострадавшие направлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Полиция проводит расследование.

По версии следствия, речь идет о разборках между враждующими бедуинскими кланами.

Израиль
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