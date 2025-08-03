Суд распорядился предоставить землю для строительства реформистской синагоги в Холоне
время публикации: 03 августа 2025 г., 11:59 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 11:59
Суд по административным вопросам в Тель-Авиве распорядился завершить процесс предоставления земли для строительства первой реформистской синагоги в городе.
Решение было принято после того, как реформистская община подала иск против решения муниципалитета отменить решение о предоставлении земли. Решение было принято после вступления в должность нового мэра Шая Кейнана.
В вердикте суда говорится, что решение мэра было продиктовано "неприемлемыми политическими и не деловыми мотивами".
Суд постановил также, что решение мэра противоречит принципам равенства, религиозного плюрализма и нарушает права реформистской общины в городе.