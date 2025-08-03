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Израиль

Нетаниягу и Трамп готовят совместное предложение по сделке с ХАМАСом

Война с ХАМАСом
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
ХАМАС
время публикации: 03 августа 2025 г., 11:04 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 11:04
Нетаниягу и Трамп готовят совместное предложение по сделке с ХАМАСом
AP Photo/Mark Schiefelbein

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент США Дональд Трамп ведут закулисные переговоры по поводу нового предложения, которое будет представлено ХАМАСу.

Как сообщили журналисты N12 Амит Сегаль и Ярон Авраам, в рамках этого предложения ХАМАС освободит всех заложников, которых удерживает до сих пор. В соответствии с предложением, которое формируется, ХАМАС должен будет согласиться на разоружение. Сектором Газы будет управлять международная структура во главе с США.

Согласно опубликованной информации, речь идет об ультиматуме. Если ХАМАС отклонит это предложение, Израиль получит от США "зеленый свет" на свободу военных действий в секторе Газы.

Из сообщения не ясно, сколько времени Израиль и США готовы предоставить для переговоров по этому предложению.

Отметим, что накануне ХАМАС дал ответ на коммюнике организованной Францией и Саудовской Аравией конференции, которая требовала от ХАМАСа сложить оружие и уступить власть в секторе Газы Палестинской администрации. "Вооруженное сопротивление не прекратится, пока не будут реализованы национальные права палестинского народа, что означает создание суверенного и независимого государства Палестина со столицей в Иерусалиме", – говорится в заявлении ХАМАСа.

По сообщению "Кан", "Кешет" и некоторых других СМИ, в последние дни нет никаких переговоров между Израилем и ХАМАСом. Посредники поддерживают контакты с террористической организацией на уровне рабочих групп, однако переговоры с Израилем полностью заморожены.

В Израиле до сих пор не приняли решения о дальнейших шагах. Как сообщалось ранее, премьер-министр Биньямин Нетаниягу отложил принятие решений на эту неделю, но на данный момент не объявлена дата заседания военно-политического кабинета. Помимо прочего это связано с разногласиями между министрами и командованием ЦАХАЛа. В минувший уикэнд сообщалось, что начальник генерального штаба Эяль Замир возражает против оккупации города Газа из-за угрозы жизни заложников. Министр финансов Бецалель Смотрич настаивает на этом шаге. В ЦАХАЛе предлагают окружение города Газа и прилегающих к нему населенных пунктов с целью оказания давления на ХАМАС. Предложение об аннексии части сектора Газы также будет рассматриваться военно-политическим кабинетом, однако шансы на его реализацию оцениваются как крайне низкие особенно на фоне волны заявлений лидеров западных стран о готовности признать палестинское государство.

Израиль
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