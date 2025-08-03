Нетаниягу: "Статус-кво на Храмовой горе не изменится"

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу распространила заявление по поводу ситуации на Храмовой горе.

"Политика Израиля по сохранению статус-кво на Храмовой горе не менялась и не изменится", – говорится в заявлении.

Оно было распространено после того, как Иордания и Саудовская Аравия осудили визит министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору.