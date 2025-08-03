Нетаниягу: "Статус-кво на Храмовой горе не изменится"
время публикации: 03 августа 2025 г., 13:50 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 13:56
Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу распространила заявление по поводу ситуации на Храмовой горе.
"Политика Израиля по сохранению статус-кво на Храмовой горе не менялась и не изменится", – говорится в заявлении.
Оно было распространено после того, как Иордания и Саудовская Аравия осудили визит министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору.
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