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Израиль

Нетаниягу: "Статус-кво на Храмовой горе не изменится"

Храмовая гора
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 03 августа 2025 г., 13:50 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 13:56
Нетаниягу: "Статус-кво на Храмовой горе не изменится"
Yonatan Sindel/Flash90

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу распространила заявление по поводу ситуации на Храмовой горе.

"Политика Израиля по сохранению статус-кво на Храмовой горе не менялась и не изменится", – говорится в заявлении.

Оно было распространено после того, как Иордания и Саудовская Аравия осудили визит министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору.

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