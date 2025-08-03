Итамар Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору и провел молитву

В воскресенье утром, 9 ава (3 августа), в день национального траура по разрушению Храма, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору и провел там молитву. Вместе с ним поднялись около 2000 человек, включая министра по делам Негевa и Галилеи Ицхака Васерлауфа, заместителя министра иностранных дел Шарен Аскель и депутата Кнессета Амита Халеви.

По указанию министра полиция не мешала посетителям петь, танцевать и молиться в восточной части горы. В окружении министра подчеркнули, что политика Бен-Гвира направлена на обеспечение свободы еврейского богослужения на всей территории Храмовой горы, как и в любом другом месте в Иерусалиме и Израиле.

Во время визита Бен-Гвир заявил, что видеозаписи издевательств над заложниками, опубликованные ХАМАСом, направлены на оказание давления на Израиль. Он подчеркнул необходимость усиления суверенитета: «Отсюда, с Храмовой горы, мы должны послать четкий сигнал: занять всю Газу, провозгласить там израильский суверенитет, ликвидировать ХАМАС и поощрять добровольную эмиграцию. Только так мы вернем заложников и победим в войне».