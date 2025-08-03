Источник в Иерусалиме: ХАМАС не заинтересован в сделке, нужна окончательная победа

Вечером 3 августа высокопоставленный источник в Иерусалиме сделал заявление по поводу переговоров с ХАМАСом.

"Мы поддерживаем постоянный контакт с США. Постепенно становится ясно, что ХАМАС не заинтересован в сделке, – признал он. – Поэтому премьер-министр настаивает на освобождении заложников путем окончательной военной победы при поставках гуманитарной помощи в те районы Газы, где не ведутся военные действия, и по возможности в те районы, которые не контролируются ХАМАСом. В течение этой недели военно-политический кабинет соберется для обсуждения ситуации".