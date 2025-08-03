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Израиль

Опубликовано видео с похищенным Ромом Браславским: "Пожалуйста, прекратите этот ад"

время публикации: 03 августа 2025 г., 20:33 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 20:37
Опубликовано видео с похищенным Ромом Браславским: "Пожалуйста, прекратите этот ад"
Кадр из видео "Исламского джихада"

Близкие похищенного террористами Рома Браславского разрешили опубликовать в СМИ распространенную "Исламским джихадом" в рамках психологического террора видеозапись, документирующую состояние заложника. В этом видео Ром Браславский, очень истощенный и с обритой головой, произносит следующие фразы:

"Меня зовут Ром Браславский, мне 22 года, я из Иерусалима. Я заключенный "Сарайя Аль-Кудс" "Исламского джихада". Уже два года я нахожусь здесь, в Газе. Я ужасно страдаю здесь, у меня сильно болит нога, я не могу стоять, не могу сходить в туалет. У меня закончилась еда и питье, уже давно. Они дают мне совсем чуть-чуть, сегодня уже ничего не осталось. Сегодня я съел три шарика фалафеля. Вчера мне дали едва наполненную тарелку риса".

"Я не могу дышать, – плача, рассказывает Ром. – Я не могу жить. Вы обязаны прекратить то, что вы здесь делаете. Что с вами происходит, почему вы делаете это с нами? Привезите сюда еду. Мне дают меньше литра воды в день, я лежу на кровати, на матрасе 24 часа в сутки. Я уже на краю смерти. Я уверен – так же, как и я, живут сейчас все заключенные".

Отметим, что пленник террористов использует слово "заключенные", хотя и говорит на иврите – это свидетельствует в пользу того, что он произносит выданный террористами текст. Также на камеру он пишет на иврите крупными буквами: "Умоляю вас, верните меня домой сейчас!" – лозунг протестного движения за возвращение заложников. Далее он рисует петельку – символ движения за возвращение заложников и пишет дату: 20.7.2025.

"Все находящиеся здесь заключенные в таком же психологическом состоянии, как и я, и в таком же физическом состоянии, – говорит он далее. – Уверен в этом. Пожалуйста, прекратите этот ад, в котором мы находимся, дайте нам еды – если не для сектора Газы, то для похищенных. Пожалуйста, пропустите сюда поставки еды и питья".

Израиль
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