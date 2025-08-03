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Израиль

Внимание, розыск: пропала 12-летняя Милана Бобкова из Ришон ле-Циона

Полиция
Розыск
Ришон ле-Цион
время публикации: 03 августа 2025 г., 17:43 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 17:43
Внимание, розыск: пропала 12-летняя Милана Бобкова из Ришон ле-Циона
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой о помощи в установлении местонахождения пропавшей девочки. Пропала 12-летняя Милана Бобкова из Ришон ле-Циона. В последний раз ее видели около полудня в Ришон ле-Ционе.

Приметы пропавшей: рост 155 см, стройная, зеленые глаза, короткие рыжие волосы. Была одета в бордовую майку, черные брюки с нарисованными "конопельками", серые кеды All Star, при себе у девочки была куртка цвета хаки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Ришон ле-Циона по телефону 03-9609444.

Израиль
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