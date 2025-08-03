Внимание, розыск: пропала 12-летняя Милана Бобкова из Ришон ле-Циона

Полиция обращается к общественности с просьбой о помощи в установлении местонахождения пропавшей девочки. Пропала 12-летняя Милана Бобкова из Ришон ле-Циона. В последний раз ее видели около полудня в Ришон ле-Ционе.

Приметы пропавшей: рост 155 см, стройная, зеленые глаза, короткие рыжие волосы. Была одета в бордовую майку, черные брюки с нарисованными "конопельками", серые кеды All Star, при себе у девочки была куртка цвета хаки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Ришон ле-Циона по телефону 03-9609444.