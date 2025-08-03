Гражданин Узбекистана обвиняется в нападении на женщину в парке в Нетании

Сотрудники полиции Центрального округа арестовали в Нетании иностранного гражданина, который подозревается в беспричинном нападении на женщину в парке. После завершения расследования против арестованного, 26-летнего гражданина Узбекистана, подано обвинительное заключение.

По данным этого документа, женщина сидела на скамейке в парке Эйнштейна в Нетании, когда обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, прошел мимо нее.

Через несколько минут он вернулся и без каких-либо причин ударил женщину кулаком по лицу. Пострадавшая обратилась в полицию, через несколько минут после инцидента на место происшествия прибыли полицейские, установили личность нападавшего и арестовали его.

По завершении допроса нападавший был помещен под стражу, суд несколько раз продлевал срок его предварительного ареста, и в воскресенье, 3 августа, обвинительный отдел полиции подал в суд обвинительное заключение.