Кнессет утвердит отстранение Эдельштейна с поста главы комиссии по иностранным делам и обороне
время публикации: 03 августа 2025 г., 14:50 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 15:03
4 августа депутаты утвердят отстранение Юлия Эдельштейна с должности главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.
В 11:00 организационная комиссии утвердит назначение Боаза Бисмута на должность главы комиссии.
В 14:00 комиссия по иностранным делам и обороне проголосует за это назначение.
На данный момент неизвестно, останется ли Юлий Эдельштейн в составе комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне после того, как будет отстранен с должности ее главы.