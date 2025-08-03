Кнессет утвердит отстранение Эдельштейна с поста главы комиссии по иностранным делам и обороне

4 августа депутаты утвердят отстранение Юлия Эдельштейна с должности главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

В 11:00 организационная комиссии утвердит назначение Боаза Бисмута на должность главы комиссии.

В 14:00 комиссия по иностранным делам и обороне проголосует за это назначение.

На данный момент неизвестно, останется ли Юлий Эдельштейн в составе комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне после того, как будет отстранен с должности ее главы.