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    В Израиле

    ЦАХАЛ сообщает о гибели двух военнослужащих, участвовавших в боях в Газе

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    Погибшие военнослужащие сержант Ашалву Сама и старшина резерва Ор Брандес
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ЦАХАЛ сообщает о гибели двух военнослужащих, участвовавших в боях в Газе
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    ЦАХАЛ уведомляет, что за последние сутки в ходе боев в секторе Газы погибли двое израильских военнослужащих.

    Сержант Ашалву Сама, 20 лет, из Петах-Тиквы, боец ​​932-го батальона бригады "Нахаль", скончался вчера вечером от ран, полученных в бою 14 ноября на севере сектора Газы.

    Старшина резерва Ор Брандес, 25 лет, из Шохама, боец ​​82-го батальона 7-й бригады погиб прошлой ночью в бою в центре сектора Газы.

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    C 31 октября по 3 декабря в ходе наземной операции в Газе погибли 72 военнослужащих ЦАХАЛа.

    Список погибших в ходе войны Израиля с террором в октябре-декабре 2023 года (обновляется)

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