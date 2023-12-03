ЦАХАЛ сообщает о гибели двух военнослужащих, участвовавших в боях в Газе
время публикации: | последнее обновление:
ЦАХАЛ уведомляет, что за последние сутки в ходе боев в секторе Газы погибли двое израильских военнослужащих.
Сержант Ашалву Сама, 20 лет, из Петах-Тиквы, боец 932-го батальона бригады "Нахаль", скончался вчера вечером от ран, полученных в бою 14 ноября на севере сектора Газы.
Старшина резерва Ор Брандес, 25 лет, из Шохама, боец 82-го батальона 7-й бригады погиб прошлой ночью в бою в центре сектора Газы.
adv_12 m_ar_1
C 31 октября по 3 декабря в ходе наземной операции в Газе погибли 72 военнослужащих ЦАХАЛа.
Список погибших в ходе войны Израиля с террором в октябре-декабре 2023 года (обновляется)
adv_13 rimma_dw_d
adv_14 rimma_dw_m
adv_15 article_video
adv_16 ar_middle_wwh