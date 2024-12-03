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Израиль

Война в Газе в ночь на 3.12.2024: удары по целям, интенсивность боевых действий возросла

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 03 декабря 2024 г., 06:18 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 06:20
Война в Газе в ночь на 3.12.2024: удары по целям, интенсивность боевых действий возросла
AP Photo/Leo Correa

В ночь на 3 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

ЦАХАЛ действовал и атаковал ночью на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий возросла по сравнению с прошлой ночью.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа наносили интенсивные удары на северо-западе сектора; ВВС ЦАХАЛа неоднократно атаковали цели в городе Газа; ЦАХАЛ обстреливал цели в районах Сафтауи и Назла; ЦАХАЛ нанес удар по цели в районе Ат-Туффа, на востоке города Газа; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Байт-Лахии.

В центре сектора: израильские военные обстреливали цели на юго-западе от Нусейрата; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Дир аль-Балахе, есть раненые; вертолеты ЦАХАЛа обстреляли цели на западе Нусейрата; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели на севере Нусейрата; источники в Газе сообщали о взрывах в районе "оси Нецарим".

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям к северо-востоку от Хан-Юниса; ЦАХАЛ взорвал несколько строений на востоке Рафаха; ЦАХАЛ действовал в районе Ан-Наср, на севере Рафаха, есть раненые с палестинской стороны.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 3 декабря.

Израиль
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