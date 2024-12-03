Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 3 декабря, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно.

В Иерусалиме – 8-15 градусов, в Тель-Авиве – 11-20, в Хайфе – 13-20, в Эйлате – 13-22, в Беэр-Шеве – 8-19, в Мицпе-Рамоне – 9-18, на побережье Мертвого моря – 15-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-20, в Ариэле – 9-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-19, на Голанских высотах – 11-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 50-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В среду-пятницу ожидается повышение температуры. Переменная облачность.