ЦАХАЛ: в Газе ликвидированы семь участников резни 7/10. Видео

ЦАХАЛ сообщает о ликвидации в центральной части сектора Газы множества террористов, в том числе семи боевиков ХАМАСа, участников резни 7 октября 2023 года.

Согласно сообщению ЦАХАЛа, недавно были ликвидированы: Абдель Разак (ХАМАС, "Нухба", инженерное подразделение), Марзук Аль-Хур (ХАМАС), Мааз Аль-Хур (ХАМАС), Абд Абу-Ауд Юсри (ХАМАС), Умар Абу-Абдалла (ХАМАС), Ахмад Захад (ХАМАС, "Нухба"), Маад Абу Гарбуа (ХАМАС).

Террористы были ликвидированы в результате точных ударов 990-й бригады (99-я дивизия ЦАХАЛа).

Кроме того, за последние сутки бойцы 179-й и 551-й бригад атаковали ряд объектов ХАМАСа в Газе, включая здания военного назначения, наблюдательные и снайперские позиции. Было обнаружено и уничтожено много оружия.