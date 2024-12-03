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Израиль

Ливанские источники: ЦАХАЛ продолжает наносить удары по целям на юге Ливана, есть убитые

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
время публикации: 03 декабря 2024 г., 11:01 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 11:03
Ливанские источники: ЦАХАЛ продолжает наносить удары по целям на юге Ливана, есть убитые
AP Photo/Leo Correa

Минздрав Ливана сообщает: в результате удара ЦАХАЛа по цели в Харисе, на юге Ливана, шесть человек убиты, двое ранены.

Ливанские источники также передают: БПЛА ЦАХАЛа атаковал цель в Байт-Лифе, на юге Ливана. Есть раненый.

Сообщается также, что силы ЦАХАЛа вошли в Аль-Хиам, на юге Ливана.

Ранее минздрав Ливана заявлял: вечером 2 декабря в результате ударов ВВС ЦАХАЛа по целям в Ливане были убиты девять человек.

Власти Ливана обвиняют ЦАХАЛ в десятках нарушений соглашения о прекращении огня. Израиль, в свою очередь, обвиняет "Хизбаллу" в несоблюдении условий перемирия.

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