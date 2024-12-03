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Израиль

Внимание, розыск: пропала 13-летняя Майсар Катана из Рамле

время публикации: 03 декабря 2024 г., 10:48 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 10:48
Внимание, розыск: пропала 13-летняя Майсар Катана из Рамле
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 13-летней Майсар Катаны из Рамле. 2 декабря девочку видели на улице Бен-Гуриона в Рамле. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.50, худощавая, брюнетка, глаза карие. Описание одежды и обуви: черный костюм Adidas с черными полосками по бокам, белые туфли Nike. При себе у нее была черная сумка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-9279535.

Израиль
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