Внимание, розыск: пропала 13-летняя Майсар Катана из Рамле

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 13-летней Майсар Катаны из Рамле. 2 декабря девочку видели на улице Бен-Гуриона в Рамле. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.50, худощавая, брюнетка, глаза карие. Описание одежды и обуви: черный костюм Adidas с черными полосками по бокам, белые туфли Nike. При себе у нее была черная сумка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-9279535.