Переговоры с ХАМАСом. Что не так? Видеокомментарий Габи Вольфсона

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны.

Решение о прекращении огня в Ливане стало неожиданным для многих и было принято без серьезных возражений, что вызывает вопросы о схожести ситуации с потенциальной сделкой по освобождению заложников в Газе.

Однако Газа – это не Ливан, и постоянное присутствие ЦАХАЛа в регионе обсуждается гораздо более активно, что делает процесс принятия решений более сложным и непредсказуемым.

Тем временем юридическая реформа, начатая министром юстиции Яривом Левиным, потерпела крах. Несмотря на изначальные цели реформирования судебной системы, действия коалиции привели к дискредитации самой идеи. Сегодня даже среди правых есть согласие с тем, что попытки продвигать реформу обернулись провалом, а также усилили общественное противостояние.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Габи Вольфсона на канале "Непечатное. Говорим о главном".