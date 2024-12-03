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Израиль

Внимание, розыск: пропала 28-летняя Мирьям Юнгрейз из Бней-Брака

Полиция
Розыск
время публикации: 03 декабря 2024 г., 08:26 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 08:27
Внимание, розыск: пропала 28-летняя Мирьям Юнгрейз из Бней-Брака
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 28-летней Мирьям Юнгрейз из Бней-Брака. 2 декабря она вышла из дома. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.50, каштановые волосы, карие глаза. Описание одежды и обуви: рубашка голубого цвета, черная юбка, черные туфли. При себе у нее был большой рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
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