Внимание, розыск: пропала 28-летняя Мирьям Юнгрейз из Бней-Брака

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 28-летней Мирьям Юнгрейз из Бней-Брака. 2 декабря она вышла из дома. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.50, каштановые волосы, карие глаза. Описание одежды и обуви: рубашка голубого цвета, черная юбка, черные туфли. При себе у нее был большой рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.