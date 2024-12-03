x
03 декабря 2024
|
последняя новость: 07:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 декабря 2024
|
03 декабря 2024
|
последняя новость: 07:09
03 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии 3.12.2024: операции в Шхеме, Рамалле, Бейт-Лехеме

Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
время публикации: 03 декабря 2024 г., 06:36 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 06:37
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии 3.12.2024: операции в Шхеме, Рамалле, Бейт-Лехеме
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 3 декабря действовали в Шхеме и около Шхема (в Салеме, Байт-Фурике), в Рамалле и около Рамаллы (в Джалазуне, Каландии, Аль-Бире, Кафр Малике), в Бейт-Лехеме (в лагере Аль-Азза) и около Бейт-Лехема (в Айде), около Хеврона (в Байт-Уле).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 3 декабря.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 декабря 2024

424-й день войны: операции ЦАХАЛа в Газе, Иудее и Самарии. Хронология