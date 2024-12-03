Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии 3.12.2024: операции в Шхеме, Рамалле, Бейт-Лехеме

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 3 декабря действовали в Шхеме и около Шхема (в Салеме, Байт-Фурике), в Рамалле и около Рамаллы (в Джалазуне, Каландии, Аль-Бире, Кафр Малике), в Бейт-Лехеме (в лагере Аль-Азза) и около Бейт-Лехема (в Айде), около Хеврона (в Байт-Уле).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 3 декабря.